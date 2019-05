Paire: "Stan m'a dit que j'étais un monstre physiquement"

Après sa victoire à Lyon la semaine dernière, Benoît Paire enchaîne les victoires, puisque le voilà en huitièmes de finale de Roland-Garros après son succès sur Pablo Carreno-Busta, qui a abandonné à deux manches à une. "Physiquement, les jambes vont bien, je n’ai pas de courbature, je n’ai pas de problème, mais c'était plus nerveusement que j'ai péché après le match contre Pierre-Hugues (cinq sets contre Herbert au tour précédent, ndlr)", a expliqué le Français.

Paire, qui déteste la musculation, et qui ne mène pas vraiment une vie d'ascète, a son secret pour rester en bonne condition. "L'enchaînement des matchs, c'est ça qui me fait travailler, explique l'Avignonnais. Stan (Wawrinka) est venu me voir tout à l’heure et m’a dit que j'étais un monstre physiquement. Non, je ne suis pas un monstre physiquement, c’est juste que quand on joue des matchs, qu'on les enchaîne, c'est là où je me sens le mieux, c’est-à-dire que plus j'enchaîne les matchs, plus je suis en forme. Alors que si par exemple je fais un match, je perds au premier tour et je dois la semaine d’après rejouer, je n’ai pas l’habitude de beaucoup m’entraîner et du coup, je perds un peu le rythme et c’est vrai que quand on ne joue pas pendant trois, quatre jours, forcément c’est plus difficile. Alors qu’en jouant tous les jours, finalement je me fais une caisse physique et je me sens limite de mieux en mieux. Là, je n'ai aucune courbature alors que cela fait neuf jours que je joue tous les jours. J'ai joué 8 matchs d'affilée, 8 victoires en l'espace de quelques jours. Le fait d'avoir enchaîné les matchs et de les enchaîner avec des victoires, je reste dans une dynamique positive."

Paire fait tout de même quelques efforts en dehors des courts. "Mon kiné est là, il m'accompagne sur cette tournée, confie-t-il. Je suis très content d'être avec lui. Avec mon entraîneur qui est là, on fait des soins, on fait de la récup. Ce soir, je vais faire un petit peu de cryo. Ce sont des choses que je ne faisais jamais. Ils me poussent à y aller, donc ça me fait du bien."