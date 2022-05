Paire lance sa marque de vêtements, qui reprend ses répliques cultes

"La chatte", "Libérez-moi" et "Santé Marion" pour commencer

Un premier tour contre le modeste Biélorusse Ilia Ivashka avant un éventuel deuxième tour contre Cristian Garin ou Tommy Paul puis des retrouvailles ensuite avec Adrian Mannarino ou un gros test face au redoutable Andrey Rublev. Benoît Paire n'a pas été le Français le moins bien verni du tirage au sort de Roland-Garros, qui s'est déroulé jeudi soir. Pour l'Avignonnais, comme toujours, l'objectif sera avant tout de se faire plaisir et de faire vibrer le public de la Porte d'Auteuil, capable de pousser le barbu à tous les exploits. Généralement, les supporters de "Ben le terrible" en ont pour leur argent. Ils repartent également la plupart du temps avec en poche quelques nouvelles citations du joueur, dont la collection s'agrandit à chaque rencontre à défaut pour l'intéressé d'accumuler les trophées. Il sera désormais impossible d'oublier les répliques du bouillant Paire. En marge de ce tirage au sort et à l'aube de disputer son treizième Roland-Garros en espérant que cela lui porte chance et non l'inverse,Co-créée avec Celio, devenu sponsor de Paire depuis la saison dernière,, qui a d'ailleurs tenu à choisir lui-même le logo de la marque, le nom ainsi que les pièces. Les trois premières seront dévoilées lundi (au prix de 14,99 euros l'unité). Mais on sait déjà qu'Une marque normale pour un homme normal. "Be normal" peut-on lire sur les polos de match du râleur mais attachant Benoît Paire.