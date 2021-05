Osaka boycottera la presse !

« Les amendes ? Laissez-moi rire ! »

La Japonaise a décidé de boycotter les médias pendant le tournoi, qui débutera dimanche Porte d'Auteuil. Tard mercredi soir (un peu après minuit),La lauréate du dernier Open d'Australie estime en effet que rien n'est mis en place pour préserver les joueuses du circuit sur ce plan, et les sportives plus généralement, en premier lieu après une défaite. « J’ai souvent ressenti que les gens n’ont pas de considération pour la santé mentale des athlètes, et cela se confirme quand je vois une conférence où lorsque j’y participe. Je me suis souvent retrouvé à répondre à des questions qui ont déjà été posées plusieurs fois, ou des questions qui sèment le trouble dans nos esprits, et je ne vais me soumettre à des gens qui doutent de moi. »Un raisonnement conjugué à un agacement, visiblement très profond, qui a donc amené Osaka à prendre la décision deL'athlète féminine la mieux rémunérée de tous les temps et à la liste de sponsors interminable préfère s'en amuser, certes avec beaucoup d'ironie. « Ne pas participer aux conférences n’a rien de personnel envers le tournoi, et quelques journalistes m’ont interviewé depuis que je suis jeune, et j’ai une relation amicale avec la plupart d’entre eux. Cependant, si les organisateurs pensent qu’ils peuvent continuer à nous dire "Passez devant la presse ou vous recevrez une amende", et continuent à ignorer la santé mentale des athlètes, qui sont la pièce centrale de cette coopération, alors laissez‐moi rire. Bref, j’espère que le montant considérable des amendes que je paierai ira à un organisme de charité pour la santé mentale » Pour(à trois reprises), ce Roland-Garros 2021 démarre fort !