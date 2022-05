Nouveau matériel ou pas, Tsitsipas ne se cherche pas d'excuse

"C'en était presque ridicule"

Stefanos Tsitsipas ne se cherche pas d'excuses. Depuis le début du tournoi, il n'est un secret pour personne que le Grec, qui a changé récemment de matériel, a beaucoup de mal à s'y faire, et qu'il aurait presque été miraculeux dans ces conditions qu'il parvienne à se hisser de nouveau sur la dernière marche, comme cela avait été le cas l'année dernière (défaite en finale contre Novak Djokovic). Pourtant, lundi, après s'être incliné contre Holger Rune aux portes des quarts de finale comme Hugo Gaston deux jours plus tôt,Le numéro 4 mondial a assuré qu'il était au meilleur de sa forme physiquement comme psychologiquement, et que s'il s'était arrêté aussi tôt cette fois à Paris, c'était essentiellement dû au talent de son bourreau danois de 19 ans au mental d'acier et à la maturité déconcertante en dépit de son jeune âge."J'ai fait quelques changements au niveau de l'équipement, mais je ne peux pas blâmer entièrement ça, parce que c'est un choix que j'ai fait pour m'améliorer et progresser. Il a fait un super match et, de mon côté, j'ai très mal géré mon côté en fond de court. J'ai raté trop de retours et donné trop de points, sans réellement me battre (...) Holger mérite totalement cette victoire. Il a mieux joué, y compris dans les moments cruciaux et importants, il a trouvé le schéma et lisait vraiment bien. En fait, rien ne pouvait le déranger. Il a un revers magnifique le long de la ligne et il est extrêmement précis." D'autant qu'à entendre le Grec, ce dernier a de surcroît facilité la tâche du vainqueur du tournoi de Munich en"Je ne lui mettais pas du tout de pression, c'en était presque ridicule parfois. Encore une fois, j'ai été têtu, je n'ai pas voulu changer mon mode de jeu. Je l'ai fait (en fin de match) en retournant de plus près, et ça a été le jour et la nuit. Mais c'est arrivé bien trop tard, au point que je n'avais plus qu'à me dire d'aller dormir." Et Tsitsipas, plutôt du genre à ressasser ses échecs pendant des jours entiers, n'a pas dû faire que de beaux rêves.