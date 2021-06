Nadal s'offre une 14eme demi-finale

Rafael Nadal reste bien le maître à Roland-Garros ! Le Majorquin, à l’issue d’un duel intense face à Diego Schwartzman, s’est qualifié pour les demi-finales des Internationaux de France pour la quatorzième fois en 17 participations. Toutefois, le « Taureau de Manacor » a parfois douté dans une rencontre qui a connu plusieurs phases. En pleine confiance, Diego Schwartzman a tout d’abord fait mieux que résister à Rafael Nadal, effaçant les deux premières balles de break obtenues par l’Espagnol mais ce dernier a toutefois su faire la différence dans le sixième jeu… C’est alors que l’inconstance de ce dernier au service est revenue et a fait le bonheur de l’Argentin, qui a pu effacer ce break de retard. Mais le numéro 3 mondial a tout de suite serré le jeu pour reprendre ce break d’avance et conclure autoritairement le premier set. Toutefois, cette entame de match a prouvé à Diego Schwartzman qu’il avait les ingrédients à même de mettre en difficulté le maître des lieux et, convertissant sa première balle de break dans la deuxième manche, a pu mener trois jeux à rien. Plus dans la réaction que dans l’action à ce moment du match, Rafael Nadal a su inverser la tendance pour revenir à trois jeux partout. Mais c’est un petit événement qui a eu lieu sur le Court Philippe-Chatrier ce vendredi. Pour la première fois depuis la finale 2019 contre Dominic Thiem, Rafael Nadal a cédé un set.

Schwartzman a fini par craquer face à Nadal

Saisissant à nouveau sa chance, Diego Schwartzman a réalisé l’impensable en égalisant à une manche partout en breakant au dernier moment. Sur sa lancée, l’Argentin a tenté de confirmer mais Rafael Nadal est devenu plus incisif et, surtout, imperméable sur sa mise en jeu. Le « Taureau de Manacor » n’a, en effet, pas concédé la moindre balle de break sur son service tout au long de cette troisième manche. Toutefois, l’Espagnol n’a pas été plus en réussite sur l’engagement de son adversaire, qui a solidement tenu son service à quatre reprises. Mais, dans les moments importants, Rafael Nadal trouve toujours ce surplus d’engagement et de puissance pour faire vaciller même le plus coriace des adversaires. A quatre jeux partout, l’Espagnol est allé chercher le break pour ensuite remporter cette troisième manche sur un jeu blanc. Visiblement en baisse de régime sur le plan physique, Diego Schwartzman n’a alors quasiment plus existé sur le court et n’a plus été en mesure de résister à un Rafael Nadal devenu le rouleau-compresseur qu’il est si souvent à Roland-Garros. Cinq points et aucun jeu, c’est tout ce que l’Argentin a su marquer tout au long d’un quatrième set qui a été un calvaire. Tout a réussi à l’Espagnol qui a enquillé jeu sur jeu pour mettre un terme à ce duel de manière très autoritaire (6-3, 4-6, 6-4, 6-0 en 2h48’). Novak Djokovic et Matteo Berrettini sont prévenus, Rafael Nadal ne compte rien lâcher.