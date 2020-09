Nadal se rassure

Le légendaire speaker Marc Maury a patiemment énuméré tous ses titres à Roland-Garros, ajoutant donc à la litanie habituelle celui de 2019. Les interrogations étaient nombreuses autour de l'entrée en lice de Rafael Nadal, le duodécuple maître des lieux, qui s'est plaint vendredi des balles et du froid. Son début de première manche n'a d'ailleurs pas été évident face à Egor Gerasimov, qui s'est accroché et a essayé de s'engouffrer dans l'éventuelle brèche. L'Espagnol était d'abord plus nerveux qu'à l'accoutumée, demandant parfois aux ramasseurs de balle d'accélérer la cadence.



Eliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Rome il y a dix jours, contre Diego Schwartzman, "Rafa" a tout de même réussi à se mettre en route comme il l'entendait, vainqueur en trois manches (6-4, 6-4, 6-2). C'était concis dans les deux premiers sets, avec un break à 2-2 puis un autre à 1-1, paradoxalement un peu plus décousu dans le troisième. D'abord breaké à son tour d'entrée, le n°2 mondial a ensuite enchaîné trois nouveaux breaks, profitant au passage d'une torsion de la cheville de son adversaire et d'un temps mort médical (à 2-2) pour enfoncer définitivement le clou.