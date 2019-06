Nadal, "pas ravi" de ses 33 ans

C’est une tradition quasi immuable à Roland-Garros depuis 2005 et le premier de ses onze sacres: tous les 3 juin, Rafael Nadal célèbre son anniversaire dans le cadre des Internationaux de France – si ce n’est en 2009 et en 2016, des éditions noires où il n’a pas dépassé le cap des huitièmes et du troisième tour.

Quart de finaliste attendu cette année - avec ce mardi un duel a priori déséquilibré contre le Japonais Kei Nishikori - le Majorquin a soufflé ce lundi ses 33 bougies en compagnie du directeur du tournoi, Guy Forget, et du président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli.

"Je vais le fêter un petit peu avec les gens du tournoi, les gens qui travaillent ici, qui sont très spéciaux pour moi parce que j'ai toujours eu une super relation avec eux, soufflait-il dimanche après sa qualification aux dépens de Juan Ignacio Londero. Il y aura probablement un petit dîner aussi mais à dire vrai, je ne suis pas ravi d'avoir déjà 33 ans…"