Nadal ne manquera pas les huitièmes de finale

Nadal va retrouver Auger-Aliassime

La perspective d’un quart de finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal se précise. Quelques minutes après le succès du Serbe face à Aljaz Bedene sur le Court Philippe-Chatrier, c’est le « Taureau de Manacor » qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale en dominant Botic van de Zandschulp devant le public du Court Suzanne-Lenglen. Le Néerlandais a tout d’abord surpris en prenant le service du numéro 5 mondial dès le premier jeu mais l’Espagnol a immédiatement répliqué avant de faire preuve de patience. Ce n’est que dans le sixième jeu que Rafael Nadal est allé prendre une deuxième fois le service du 29eme joueur mondial puis, sur un jeu blanc, conclure le premier set. Botic van de Zandschulp, après avoir remporté sur son service le premier jeu de la deuxième manche, a subi les coups de Rafael Nadal. Le résultat a été une série de cinq jeux remportés consécutivement par le « Taureau de Manacor », qui a ensuite eu une première opportunité de conclure le set sur l’engagement du Néerlandais.Ce dernier a résisté mais n’a pas pu inverser la tendance et empêcher le Majorquin de mener deux manches à rien. La victoire de Rafael Nadal dans cette rencontre est devenue une évidence dès l’entame du troisième set. Convertissant deux de ses quatre balles de break, Rafael Nadal a très vite mené quatre jeux à un. Botic van de Zandschulp a alors retardé l’échéance. Après avoir écarté une balle de triple break, le 29eme mondial a effacé un de ses deux breaks de retard. Un événement qui ne restera qu’une péripétie. A sa deuxième balle de match et après avoir effacé une dernière balle de débreak, Rafael Nadal a mis un terme au peu de suspense qui subsistait (6-3, 6-2, 6-4 en 2h13’). En huitièmes de finale pour la 17eme fois de sa carrière, le « Taureau de Manacor » devra élever son niveau de jeu face à Félix Auger-Aliassime. Le Canadien, tête de série numéro 9, s’est difficilement défait de Filip Krajinovic (7-6, 7-6, 7-5 en 3h04’).