Nadal - Moutet, l'affiche du jour

Moutet face à son idole d’enfance

Un duel entre gauchers

Auteur d’un match plein, l’Espagnol n’a concédé que six petits jeux à l’Australien. Sans titre sur terre battue avant ce tournoi, Nadal fait face à un manque de confiance qu’il préfère ne pas dramatiser : « Il faut accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui et puis, déployer tous les efforts à l'entraînement, au jour le jour, pour s'améliorer. Et on verra bien ce qui se passera ! » Tête de série numéro 5 du tournoi, Nadal doit faire face à un tableau corsé dans sa quête d’un quatorzième titre à Roland-Garros, avec notamment un rendez-vous avec Novak Djokovic qui pourrait arriver dès les quarts de finale.Avant de penser à défier le Serbe, Nadal a rendez-vous ce mercredi avec Corentin Moutet au 2eme tour. Un match particulier pour le Français qui a longtemps admiré son adversaire du jour :J'ai imité son service, son coup droit, j'ai tout imité jusqu'au moment où j'ai décidé de faire ce qui marchait le mieux pour moi, et ce n'était certainement pas de l'imiter. ». Interrogé sur une potentielle blessure de Nadal, le tombeur de Stan Wawrinka au premier tour ne préfère pas miser sur une éventuelle méforme de son adversaire : « Ce serait débile de ma part de me laisser influencer par ça. Je pense qu'il a une force mentale impressionnante, qui fait qu'il réussit à jouer malgré les blessures. Non, je ne veux pas compter sur ses blessures. Et Rafa blessé, je pense qu'il joue quand même très bien au tennis. J'aurai un très gros match, qu'il soit blessé ou pas, on verra ce qu'il se passe. »Cette rencontre sera l’occasion de voir un duel entre deux gauchers. Une situation rare à appréhender pour les deux joueurs qui sont habitués à affronter des droitiers tout au long de la saison.L’ambiance promet en tout cas d’être électrique pour cette session nocturne.