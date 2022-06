Nadal : « Je ne peux pas continuer de cette manière »

Rafael Nadal l’avoue, il ne croyait pas pouvoir y arriver. A l’issue d’une finale qu’il a maîtrisé, le « Taureau de Manacor » a dominé Casper Ruud pour remporter Roland-Garros pour la 14eme fois de sa carrière et l’Espagnol n’a pas hésité à confier que c’est « plus important qu’un 22eme Grand Chelem ». Alors que le tirage au sort ne lui a pas été favorable, le Majorquin a su déjouer les pièges pour soulever une nouvelle fois la Coupe des Mousquetaires.

« Le public m’a donné tant d’énergie pendant la quinzaine et c’était vraiment exceptionnel pour moi. Tout le monde sait à quel point ce trophée est important à mes yeux, a déclaré Rafael Nadal dans un entretien accordé à France Télévisions à l’issue de la finale des Internationaux de France. C’était quasiment impossible d’imaginer tenir à nouveau ce trophée dans les mains et je suis incroyablement heureux. » Un Roland-Garros que le natif de Manacor a traversé malgré la douleur ressentie au pied gauche, touché par le syndrome de Müller-Weiss depuis de longues années.

🎾 "Après le deuxième match […], quand je suis arrivé à l'hôtel, je ne pouvais quasiment plus marcher." #RolandGarros

Nadal : « Je ne pouvais pratiquement plus marcher »

Une douleur permanente qui handicape Rafael Nadal en permanence. « Sans souffrir, on ne peut pas gagner, surtout ces tournois qui sont les plus importants au monde, a-t-il confié. Mon quotidien a été très difficile depuis un an et demi maintenant. Mais il reste de très beaux moments avec les trophées et les moments de joie à la maison. »

Victime d’une fracture de fatigue à une côte en mars dernier, le Majorquin a confié que cette blessure, « ce n’était rien ». « On sait que c’est quelque chose qui va guérir, passer, a-t-il ajouté. Il suffit d’attendre quelques semaines. Mais, le pied, c’est tous les jours de ma vie. »

Interrogé que son moment le plus difficile à vivre pendant la quinzaine, Rafael Nadal a raconté une anecdote concernant les heures ayant suivi son succès sur Corentin Moutet au deuxième tour. « Je suis arrivé à l’hôtel et je ne pouvais pratiquement plus marcher, a déclaré l’Espagnol. J’ai eu de la chance car j’avais le médecin à mes côtés. On a vécu beaucoup de choses ensemble et je crois qu’aucun joueur a donné autant de travail au médecin de la Fédération Espagnole de tennis qui est avec moi. »

Nadal : « Il a fallu bloquer les nerfs »

S’il a pu disputer ses sept matchs tout au long de la quinzaine, Rafael Nadal a confié que c’est en raison d’une solution temporaire l’empêchant de ressentir la douleur. « Ces deux semaines, j’ai joué avec le pied endormi. Il a fallu bloquer les nerfs pour que le pied soit insensible, c’est comme ça que j’ai pu jouer, a expliqué le vainqueur de l’édition 2022 du simple messieurs de Roland-Garros. C’est pour cela que je dis que je ne peux pas continuer de cette manière. Il faut trouver une solution. »

Alors que les rumeurs de retraite à l’issue de cette finale ont circulé, Rafael Nadal assure qu’il a encore envie de jouer mais ajoute qu’« il faut trouver une solution ». Assurant qu’il y a « différentes options possibles » pour traiter cette douleur chronique au pied gauche, Rafael Nadal confirme qu’un traitement sera mis à l’essai très vite après le tournoi. « On va essayer un traitement la semaine prochaine et on va voir si ça peut améliorer quelque chose, a confié l’Espagnol. Si c’est possible, j’adorerai continuer. Mais, dans l’état actuel, c’est impossible. » Les réponses concernant l’avenir du « Taureau de Manacor » ne devraient donc plus tarder.