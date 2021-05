Nadal, Djokovic et Federer dans la même partie de tableau !

Rafael Nadal, en quête d'un quatorzième sacre à Paris, le N.1 mondial Novak Djokovic et Roger Federer se retrouvent tous les trois dans la même moitié de tableau de Roland-Garros, et les deux premiers sont promis à un duel en demi-finale, selon le tirage au sort réalisé jeudi. Cette configuration a été rendue possible par le fait que Nadal a rétrogradé à la troisième place mondiale et n'était ainsi pas placé d'office dans la partie basse du tableau, alors que Djokovic, tête de série N.1, était forcément placé dans la partie haute. Federer, qui n'a joué que trois matches depuis seize mois, est lui tête de série N.8.

Dans la seconde moitié de tableau, la demi-finale théorique met face à face Medvedev, qui n'a jusque-là pas gagné le moindre match à Roland-Garros en quatre participations toutefois, et l'Autrichien Dominic Thiem (N.4), double finaliste sur la terre battue parisienne en 2018 et 2019, mais à la recherche de sa meilleure forme. Federer, bientôt 40 ans, qui tente un retour au plus haut niveau après une double opération au genou droit en 2020, affrontera un joueur issu des qualifications au premier tour. S'il se hissait jusqu'en quarts de finale, il pourrait s'y mesurer à Djokovic.

Le Suisse aux vingt titres du Grand Chelem, que Nadal tentera de dépasser au bout de la quinzaine parisienne avec une 21e couronne majeure, n'a joué que trois matches depuis son retour sur le circuit début mars : deux à Doha, et un à Genève mi-mai sur ocre, perdu contre l'Espagnol Pablo Andujar. Djokovic, qui court lui après un 19e titre en Grand Chelem, aura pour premier adversaire l'Américain Tennys Sandgren (66e), et Nadal l'Australien Alexei Popyrin (62e).