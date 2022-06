Nadal : « Depuis trois mois et demi, cela n'a pas été facile »

Cela fait désormais 30-29 en faveur de Djokovic dans les confrontations totales et 19-8 en faveur de Nadal sur terre battue. Mardi, en quarts de finale de Roland-Garros, l’Espagnol a pris sa revanche de la défaite de l’an passé contre le Serbe en s’imposant en quatre sets (6-2, 4-6, 6-2, 7-6) à une heure du matin passée. « Rafa », qui retrouvera Alexander Zverev en demi-finale vendredi, peut toujours rêver d’un 14eme sacre Porte d’Auteuil. Mais en conférence de presse après sa victoire, il voulait d’abord savourer ce succès, qu’il n’aurait pas forcément imaginé il y a quelques semaines, après sa fracture d’une côte à Indian Wells et sa forte douleur au pied réapparue à Rome. « C'est un match particulier de jouer contre Novak. J'ai ressenti des émotions parce que depuis trois mois et demi, cela n'a pas été facile. Voilà. Je ne vais pas vous parler de tout ce que j'ai vécu pendant tous ces derniers mois parce que je dois continuer à aller de l'avant, mais c'est vrai que cela a été trois mois un peu bizarres. Mais l'équipe m'a aidé à aller de l'avant, à continuer, c'est ce qui fait que ce match, sans aucun doute, a été très spécial. »

Nadal : "Peu importe qui aura remporté le plus de Grands Chelems"

Même si la rencontre contre Novak Djokovic n’a pas atteint l'intensité exceptionnelle de l’an passé, elle restera tout de même dans les mémoires, d’autant que l’âge avançant (Nadal fêtera ses 36 ans vendredi, Djokovic a eu 35 ans fin mai), les deux légendes ne vont sans doute plus s’affronter très souvent. C’est pourquoi l’Espagnol veut en profiter. « C'est un épisode de plus de cette rivalité. Nous avons joué les événements les plus importants, depuis de nombreuses années. Ce soir, c'était un match de quart de finale, pas de finale. C'est ce qui fait la différence.C'est ce qui rend l'histoire particulière et qui me remplit d'émotion. On parle toujours de qui a fait le plus grand nombre de Grands Chelem. Pour moi, peu importe, ce qui compte, c'est nos rêves que nous poursuivons. Je crois que nous avons accompli nos rêves, nous écrivons l'histoire de ce sport parce que nous avons fait des choses qui n'étaient pas arrivées avant nous. Quel joueur aura le plus grand nombre de Grands Chelems, qui aura mieux écrit l'histoire, selon moi, quand on regarde nous trois, notre niveau est quasiment le même, il n'y a pas de différence, peu importe. » Mais s’il a l’occasion de porter son nombre de Majeurs à 22 dimanche, contre 20 pour le Serbe et le Suisse, il ne va pas se priver…