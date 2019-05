Muguruza en deux temps

Garbine Muguruza a remporté son premier tour à Roland-Garros face à l'Américaine Taylor Townsend en 3 sets 5-7, 6-2, 6-2 et 1h59' de jeu. Une entrée en lice gagnante pour l'Espagnole qui avait remporté le tournoi en 2016 et achevé son parcours en demi-finale l'an dernier. Elle restera comme la première joueuse à l'emporter sur le nouveau court Simonne-Mathieu.

Muguruza sera opposée à la Suédoise Larsson, victorieuse de Rybarikova 6-3, 6-4, au deuxième tour.

New court, same champion



Opening Court Simonne-Mathieu, @GarbiMuguruza finds her groove to win 5-7, 6-2, 6-2 over Taylor Townsend.#RG19 pic.twitter.com/TH48BSkwN5