Moya déçu de voir Nadal programmé en soirée

Djokovic prêt à s'adapter

Jouer un gros match l'après-midi, sous un soleil de plomb et une terre sèche. Ce sont les conditions rêvées par Rafael Nadal pour disputer un match sur terre battue. Mais ce mardi, c'est bel et bien à partir de 20h45, sous une température annoncé de 19°c, que l'Espagnol défiera son grand rival Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros.Mais son immense palmarès n'a pas pesé assez fort dans la décision, a regretté son entraîneur Carlos Moya, qui s'est exprimé auprès de RMC Sport. « Je ne parlerais pas de manque de respect. Ici à Roland-Garros, Rafa a du crédit, il a gagné treize fois le tournoi et s’il a une requête tu devrais l’écouter. Il fait partie de l’histoire de Roland-Garros, on sait que personne n’est plus grand que Roland-Garros, personne n’est plus grand que les tournois du Grand-Chelem, mais à la fin c’est une question de business et nous comprenons. »Dimanche soir, après son match en cinq sets contre Felix Auger-Aliassime, Rafael Nadal avait mis la pression pour jouer en journée : "Je suis très conscient que c'est une possibilité, si les choses ne vont pas dans mon sens, que ce soit mon dernier match ici à Roland-Garros. C'est pour ça que j'aimerais le jouer en journée". De son côté, Novak Djokovic avait affirmé qu'il s'adapterait : «La Direction du tournoi, les diffuseurs, ce sont eux qui décident. Il faut juste accepter leurs décisions et s'adapter ; et en fonction de contre qui on joue, c'est peut-être favorable de jouer la nuit, d'autres le jour. Donc, il n'y a pas de réponse standard, de formule magique qui fonctionne toujours, même si, historiquement, j'ai très bien joué, j'ai beaucoup gagné de matchs en lumière artificielle dans différents Grands Chelems, en particulier en Australie. » Mais aussi l'an dernier à Roland-Garros contre Rafael Nadal...