Mladenovic: "Un tirage extrêmement difficile"

Victorieuse d'une autre Française, Fiona Ferro, pour son entrée en lice (6-3, 7-6 [3]), Kristina Mladenovic se prépare à un duel difficile contre Petra Martic, la tête de série n°31 de Roland-Garros.

"Quand j'ai vu le tableau, je me suis dit que c'était un tirage extrêmement difficile pour le 2e tour, confie la Nordiste. Peut-être qu'elle n'est pas extrêmement connue du grand public, mais c'est une fille très dangereuse sur terre battue, qui a un ratio victoire/défaite très élevé (12-2 cette année, ndlr). On a bataillé plus de 3 heures (à Istanbul, ndlr), je crois que c'est le match le plus long de l'année sur le circuit WTA où je perds 7-6 au 3e et derrière elle gagne le tournoi. Elle enchaîne très bien aussi à Madrid il me semble (quarts de finale, ndlr) et si je ne me trompe pas non plus, elle a fait 2e semaine à Roland-Garros l'année dernière où il y a 2 ans ou tous les ans presque (en 2012 et en 2017 uniquement, ndlr). C'est une adversaire très dangereuse pour le coup. J'estime qu'elle est carrément favorite parce qu'elle est très forte sur terre battue."

La rencontre aura lieu mercredi. La gagnante pourrait retrouver la n°2 mondiale, Karolina Pliskova, au 3e tour.