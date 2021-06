Mladenovic déroule, Ferro dans la douleur



🎾 Brillante en première manche et apathique lors de la deuxième, la N°1 française Fiona Ferro 🇫🇷 bat finalement la Taïwanaise En-Shuo Liang 🇹🇼 dans la douleur (6-1, 1-6, 6-4 en 1h41) #RolandGarros

Babel tombe sur plus forte

Les montagnes russes pour Fiona Ferro ! La Française est passée par toutes les émotions lors de son premier tour de Roland-Garros contre la Taïwanaise En Shuo Liang, 297eme mondiale et issue des qualifications.Sa première manche a été aussi parfaite que la deuxième a été décevante, avec trois breaks réussis, puis trois breaks concédés. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où la Française s'est retrouvée menée 3-2, avec service à suivre pour Liang, qui s'est procurée trois balles de 5-3. Mais Ferro les a sauvées, et a même débreaké (3-3), avant de sauver une nouvelle balle de break à 3-3, et finalement réussir le break décisif à 5-4 en faisant parler son expérience, et avec l'aide d'un public acquis à sa cause. La voici donc de retour, mais son deuxième tour s'annonce compliqué, face à la 14eme mondiale et finaliste du dernier Open d'Australie, Jennifer Brady, qui a éliminé Anastasija Sevastova (48eme) sur le score de 6-3, 6-3 en ne perdant qu'une fois son service.Ejectée d'entrée l'année dernière par cette même Laura Siegemund que Caroline Garcia avait corrigée lundi pour son entrée en lice, « Kiki » n'a pas raté ses débuts dans le tournoi cette fois.Même si la Française a refait le plein de confiance avec ce succès éclair intervenu au coeur d'une saison bien sombre, elle doit s'attendre à connaître beaucoup plus de difficultés au prochain tour. La 61eme au classement retrouvera en effet l'une des têtes de série l'Estonienne Anett Kontaveit (n°30).Numéro 7 mondiale chez les juniors, Océane Babel a fait honneur à sa wild-card en poussant un peu Elina Svitolina, n°6 mondiale, dans ses retranchements.Avec son jeu prometteur fait de variations, Babel a bousculé l'Ukrainienne dans le deuxième set, où elle a mené 5-2, mais Svitolina s'est soudainement réveillée en remportant cinq jeux de suite et en ne perdant plus que quatre points. Dans le premier, la tête de série n°5 avait breaké à 0-0 et 3-1 sur l'une de ses 14 balles de break de la rencontre pour l'emporter. Svitolina va donc défier l'Américaine Li au deuxième tour, tandis que Babel, qui a dû encaisser beaucoup d'expérience lors de ce match, va désormais disputer le tournoi juniors.