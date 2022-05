Medvedev assure contre Kecmanovic et rejoint les 8emes de finale

Petit à petit, Daniil Medvedev monte en puissance à Roland-Garros. De retour sur les courts il y a quelques jours à Genève (défaite contre Richard Gasquet), le Russe va depuis beaucoup mieux et l'a encore prouvé ce samedi. Après deux premiers tours plutôt tranquilles contre l'Argentin Facundo Bagnis et le Serbe Laslo Djere, le numéro deux mondial au classement ATP a cette fois réussi idéalement son premier test du côté de la Porte d'Auteuil. Opposé à un autre Serbe, à savoir Miomir Kecmanovic, le natif de Moscou n'a pas perdu de temps sur le Court Suzanne-Lenglen en se montrant expéditif pour l'emporter en trois sets (6-2, 6-4, 6-2) et 1h51 de jeu. En grande forme sur ses mises en jeu et rarement inquiété dans ce domaine, seulement deux balles de break à sauver face au 31eme mondial, le vainqueur de l'US Open 2021 a globalement survolé la rencontre en prenant en revanche cinq fois le service de son adversaire, durant les trois manches de la rencontre.

Medvedev de plus en plus à l'aise à Paris

Alors qu'il n'a jamais caché un certain désamour pour la terre battue, Medvedev s'est en tout cas régalé ce samedi et n'a pas eu à forcer son talent pour rejoindre sans trembler la deuxième semaine du Grand Chelem parisien. Après avoir été éliminé quatre fois de suite au 1er tour entre 2017 et 2020, le Russe verra donc les 8emes de finale du tournoi cette année, lui qui reste sur un quart de finale ici, perdu face à Stefanos Tsitsipas, l'an dernier. Au prochain tour, celui qui sera à nouveau numéro un mondial après Wimbledon, suite à la décision de l'ATP de ne pas attribuer de points lors du troisième Majeur de la saison, affrontera le vainqueur de la rencontre opposant Marin Cilic à Gilles Simon. En cas de succès lors de son prochain match, il pourrait ensuite retrouver Andrey Rublev ou Jannik Sinner pour un vrai gros test.