Mauresmo regrette ses propos sur le manque d'attrait du tennis féminin

La polémique a fait réagir. Ce jeudi, lors de son point presse, Amélie Mauresmo n’a pas pu échapper à une question concernant la programmation des sessions de nuit à Roland-Garros. Sur les dix affiches sélectionnées, la seule concernant le tournoi de simple dames a concerné la rencontre opposant Alizé Cornet à Jelena Ostapenko. Pour justifier ce choix, la directrice des Internationaux de France a déclaré face à la presse qu’« il y a plus d'attrait pour les matchs masculins », ajoutant que « ce n'est pas un regret au vu des confrontations que l'on avait et de ce que l'on voulait présenter aussi à des spectateurs qui viennent avec un match unique ».

Des propos qui ont provoqué une vive polémique dans les travées du Stade Roland-Garros et à face à laquelle celle qui a remplacé Guy Forget à la tête du tournoi le plus important organisé en France ne pouvait pas rester muette, affirmant que ces déclarations avaient été sorties de leur contexte.

Mauresmo : « Plus difficile de programmer un match féminin »



A l’occasion d’un entretien accordé à la chaîne américaine Tennis Channel, l’ancienne numéro 1 mondiale a présenté ses excuses « aux joueuses qui se sont senties mal suite à ce que j'ai dit ». « Les gens qui me connaissent, qui m'ont connue sur et en dehors du terrain, tout au long de ma carrière, à travers tout ce que j'ai fait, savent que je suis une grande combattante pour l'égalité des droits, le tennis féminin et les femmes en général », a-t-elle ajouté. Amélie Mauresmo a confié qu’« il était vraiment plus difficile de programmer un match féminin car nous devions prendre en compte la durée » en raison du fait qu’une seule rencontre entre dans le cadre des sessions de nuit à Roland-Garros, contre deux notamment à l’US Open. A la recherche de solutions, la directrice des Internationaux de France a avancé une idée : « L'année prochaine, pour être plus juste envers les joueuses, ce serait peut-être bien d'avoir la possibilité de mettre deux matches ou peut-être un match féminin plus un match de double ».