Massu: "Dominic peut accomplir de grandes choses"

Pas de polémique dans le clan Thiem ! A l’image de son poulain, Nicolas Massu refuse de s’attarder sur le manque de récupération de l’Autrichien avant sa finale contre Rafael Nadal, dimanche à Roland-Garros.

"Dans le monde du tennis, il faut être prêt à tout, et le fait de jouer demain ne changera rien à l’approche de Dominic. Il va faire de son mieux pour récupérer et attaquer à 100% cette finale de Grand Chelem. C’est quelqu’un de très positif et je sais qu’il va faire en sorte de montrer son meilleur tennis", dixit l’entraîneur chilien.

Et d’ajouter: "Dominic a toujours été fort mentalement mais il lui manquait un peu de régularité, un peu de constance pour déployer son tennis sur toute la longueur d’un match. Aujourd’hui il est prêt ! Il a le talent et les coups nécessaires pour s’imposer. Il sait gérer parfaitement son physique et son mental, il peut accomplir de grandes choses… En tout cas, moi, je le sens bien !"