C'est une sacrée rencontre qu'ont livrée dimanche Nicolas Mahut et Marco Cecchinato. Après avoir perdu les deux premières manches, le Français s'est finalement imposé en cinq sets et 3h18 lors du premier tour de Roland-Garros (2-6, 6-7 [6], 6-4, 6-2, 6-4). Actuel 253e à l'ATP et bénéficiant d'une wild-card, Mahut élimine ainsi la tête de série numéro 16 et il affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre Robin Haase et Philipp Kohlschreiber.