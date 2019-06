Les rencontres de la journée annulées

On ne jouera pas, ce mercredi, à Roland-Garros. En raison de la pluie, toutes les rencontres de la journée ont été repoussées à jeudi, ce qui inclut les deux quarts de finales dames (Keys-Barty et Halep-Anisimova) et les deux quarts de finale messieurs (Djokovic-Zverev et Thiem-Khachanov).

Les spectateurs qui avaient acheté des billets pour ce mercredi seront intégralement remboursés, comme le prévoit le règlement du tournoi.

Les organisateurs ont par ailleurs annoncé que les spectateurs qui avaient acheté des billets pour mercredi pourront accéder au stade Roland-Garros jeudi, et assister aux rencontres sur les courts annexes et sur le court Suzanne-Lenglen, et ce, sans perdre le remboursement de leurs tickets. La programmation des rencontres n'a pas encore été communiquée.