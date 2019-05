Le tirage au sort du tableau féminin

Caroline Garcia débutera Roland-Garros face à Mona Barthel. Tel est le verdict du tirage au sort de jeudi, qui offre ensuite à la n°1 française un éventuel troisième tour contre Madison Keys, puis un huitième contre Naomi Osaka. Alizé Cornet et Pauline Parmentier pourraient se retrouver au deuxième tour, même s'il est beaucoup plus probable que la Niçoise affronte plutôt Kiki Bertens. Fiona Ferro et Kristina Mladenovic se joueront au premier tour, avant un possible troisième tour face à Karolina Pliskova. Serena Williams, tête de série n°10, démarrera contre Vitalia Diatchenko, avant peut-être Bianca Andreescu au troisième tour, Ashleigh Barty en huitièmes et Osaka en quarts.

Les quarts de finale théoriques: Naomi Osaka (1)-Ashleigh Barty (8) ; Simona Halep (3)-Petra Kvitova (6) ; Sloane Stephens (7)-Kiki Bertens (4) ; Angelique Kerber (5)-Karolina Pliskova (2). Le premier tour des Françaises: Caroline Garcia (24)-Mona Barthel ; Chloe Paquet (WC)-Magda Linette ; Iga Siatek-Selena Janicijevic (WC) ; Amanda Anisimova-Harmony Tan (WC) ; Belinda Bencic (15)-Jessika Ponchet (WC) ; Viktoria Kuzmova-Alizé Cornet ; Pauline Parmentier-Kiki Bertens (4) ; Diane Parry (WC)-Vera Lapko ; Zarina Diyas-Audrey Albie (WC) ; Fiona Ferro-Kristina Mladenovic.