Le tirage au sort des Français

Teddy Riner, qui a procédé jeudi au tirage au sort de Roland-Garros, n'a pas été tendre pour certains Français au premier tour: Quentin Halys défiera Kei Nishikori, Pierre-Hugues Herbert défiera Daniil Medvedev, Nicolas Mahut affrontera Marco Cecchinato. Pour le reste, on note un éventuel match entre Gael Monfils et Adrian Mannarino au deuxième tour, avant un possible huitième contre Dominic Thiem. Lucas Pouille, s'il se hisse jusqu'aux huitièmes, pourrait lui y retrouver Juan Martin Del Potro, alors que ce serait Rafael Nadal pour Richard Gasquet. Jo-Wilfried Tsonga sera potentiellement opposé à Nishikori dès le deuxième tour.

Le premier tour des Français: Qualifié-Gilles Simon (26) ; Maxime Janvier (WC)-Pablo Cuevas ; Jeremy Chardy-Kyle Edmund (28) ; Antoine Hoang-Damir Dzumhur ; Qualifié-Adrian Mannarino ; Taro Daniel-Gael Monfils ; Gregoire Barrere (WC)-Matthew Ebden ; Qualifié-Lucas Pouille (22) ; Marco Cecchinato (19)-Nicolas Mahut (WC) ; Kei Nishikori (7)-Quentin Halys (WC) ; Jo-Wilfried Tsonga-Peter Gojowczyk ; Alexei Popyrin (WC)-Ugo Humbert ; Benoit Paire-Marius Copil ; Pierre-Hugues Herbert-Daniil Medvedev (12) ; Mischa Zverev-Richard Gasquet ; Qualifié-Corentin Moutet (WC).