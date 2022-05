ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 21,8 millions d'euros)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Nishioka (JAP)

Molcan (SLQ) - Coria (ARG)

Bedene (SLO) - O'Connell (AUS, WC)

Cuevas (URU) - Brooksby (USA, n°31)



Dimitrov (BUL, n°18) - Giron (USA)

Coric (CRO) - Taberner (ESP)

Altmaier (ALL) - Munar (ESP)

Q - Schwartzman (ARG, n°15)



Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Q

Q - Karatsev (RUS)

Tabilo (CHI) - Q

Krajinovic (SER) - Opelka (USA, n°17)



Van de Zandschulp (PBS, n°26) - Q

Fognini (ITA) - Popyrin (AUS)

Wawrinka (SUI) - Moutet (FRA, WC)

Thomspon (AUS) - Nadal (ESP, n°5)



Zverev (ALL, n°3) - Q

Lajovic (SER) - Baez (ARG)

Nakashima (USA) - Majchrzak (POL)

Griekspoor (PBS) - Davidovich Fokina (ESP, n°25)



Isner (USA, n°23) - Halys (FRA)

Daniel (JAP) - Barrère (FRA, WC)

Mmoh (USA) - Q

Q - Fritz (USA, n°13)



Norrie (GBR, n°10) - Guinard (FRA, WC)

Q - Kudla (USA)

Dellien (BOL) - Thiem (AUT)

Q - Khachanov (RUS, n°21)



Korda (USA, n°27) - Millman (AUS)

Harris (AFS) - Gasquet (FRA)

Ramos-Vinolas (ESP) - Kokkinakis (AUS)

Q - Alcaraz (ESP, n°6)



Ruud (NOR, n°8) - Tsonga (FRA, WC)

Ruusuvuori (FIN) - Humbert (FRA)

Sousa (POR) - Q

Gojowczyk (ALL) - Sonego (ITA, n°12)



Tiafoe (USA, n°24) - Bonzi (FRA)

Lehecka (RTC) - Goffin (BEL)

Cecchinato (ITA) - Andujar (ESP)

Q - Hurkacz (POL, n°12)



Shapovalov (CAN, n°14) - Rune (DAN)

Martinez (ESP) - Laaksonen (SUI)

Q - Q

Gaston (FRA) - De Minaur (AUS, n°19)



Evans (GBR, n°29) - Cerundolo (ARG)

M.Ymer (SUE) - Duckworth (AUS)

Pouille (FRA, WC) - Q

Musetti (ITA) - Tsitsipas (GRE, n°4)



Rublev (RUS, n°7) - Kwon (CdS)

Mannarino (FRA) - Delbonis (ARG)

Paire (FRA) - Ivashka (BIE)

Garin (CHI) - Paul (USA, n°30)



Basilashvili (GEO, n°22) - Cressy (USA)

McDonald (USA) - Q

Carballes Baena (ESP) - Otte (ALL)

Q - Sinner (ITA, n°11)



Carreno Busta (ESP, n°16) - Simon (FRA, WC)

Vesely (RTC) - Johnson (USA)

Fucsovics (HON) - Q

Balazs (HON) - Cilic (CRO, n°20)



Kecmanovic (SER, n°28) - Etcheverry (ARG)

Rinderknech (FRA) - Bublik (KAZ)

Berankis (LIT) - Djere (SER)

Bagnis (ARG) - Medvedev (RUS)