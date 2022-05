Le programme de mardi, avec Tsonga en début d'après-midi

ROLAND-GARROS / MARDI 24 MAI 2022

Court Philippe-Chatrier

A partir de 12h00

Cornet (FRA) - Doi (JAP)

Ruud (NOR, n°8) - Tsonga (FRA, WC)

Badosa (ESP, n°3) - Ferro (FRA)

Pas avant 20h45

Musetti (ITA) - Tsitsipas (GRE, n°4)



Court Suzanne-Lenglen

A partir de 11h00

Bagnis (ARG) - Medvedev (RUS)

Townsend (USA) - Garcia (FRA)

Gaston (FRA) - De Minaur (AUS, n°19)

Paquet (FRA) - Sabalenka (BIE, n°7)



Court Simonne-Mathieu

A partir de 11h00

Andrianjafitrimo (FRA, WC) - Pliskova (RTC, n°8)

Tiafoe (USA, n°24) - Bonzi (FRA)

Halep (ROU, n°19) - Schunk (ALL, LL)

Carreno Busta (ESP, n°16) - Simon (FRA, WC)



Court n°14

A partir de 11h00

Bronzetti (ITA) - Ostapenko (LET, n°13)

Rublev (RUS, n°7) - Kwon (CdS)

Giorgi (ITA) - Zhang (CHN)

Pouille (FRA, WC) - Kolar (RTC, Q)



Court n°7

A partir de 11h00

Ruusuvuori (FIN) - Humbert (FRA)

Pegula (USA, n°11) - Q.Wang (CHN)

Fratangelo (USA, Q) - Sinner (ITA, n°11)

Peterson (SUE) - Kasatkina (RUS, n°20)



Court n°6

A partir de 11h00

Collins (USA, n°9) - Tomova (BUL, LL)

Mannarino (FRA) - Delbonis (ARG)

Liu (USA) - Zidansek (SLO, n°24)

Zeppieri (ITA, Q) - Hurkacz (POL, n°12)



Court n°10

A partir de 11h00

Sousa (POR) - Tseng (TAI, Q)

Rogers (USA) - Martincova (RTC)

Carballes Baena (ESP) - Otte (ALL)

Udvardy (HON) - Contereras Gomez (MEX, Q)



Court n°11

A partir de 11h00

Berankis (LIT) - Djere (SER)

Lehecka (RTC) - Goffin (BEL)

Bara (ROU, Q) - Putintseva (KAZ)

Brengle (USA) - Buzarnescu (ROU, LL)



Court n°12

A partir de 11h00

Shapovalov (CAN, n°14) - Rune (DAN)

Sherif (EGY) - Kostyuk (UKR)

Selekhmeteva (RUS, Q) - Juvan (SLO)

Vesely (RTC) - Johnson (USA)



Court n°13

A partir de 11h00

Krunic (SER, Q) - Rakhimova (RUS)

Gojowczyk (ALL) - Sonego (ITA, n°12)

Kalinina (UKR) - Baptiste (USA, Q)

Cecchinato (ITA) - Andujar (ESP)