ROLAND-GARROS / DIMANCHE 29 MAI 2022

Court Philippe-Chatrier

A partir de 12h00

Fernandez (CAN, n°17) - Anisimova (USA, n°27)

Mertens (BEL, n°31) - Gauff (USA, n°18)

Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Nadal (ESP, n°5)

Pas avant 20h45

Khachanov (RUS, n°21) - Alcaraz (ESP, n°6)



Court Suzanne-Lenglen

A partir de 11h00

Trevisan (ITA) - Sasnovich (BIE)

Djokovic (SER, n°1) - Schwartzman (ARG, n°15)

A.Zverev (ALL, n°3) - Zapata Miralles (ESP, Q)

Teichmann (SUI, n°23) - Stephens (USA)

