Laure Manaudou a rencontré la jeune génération

Ce Roland-Garros 2021 n’aura rien de commun avec les autres éditions. Notamment jusqu’au 9 juin, avec le couvre-feu de 21h00 qui obligera les spectateurs à quitter les tribunes alors que la journée ne sera pas terminée. Les dix premiers jours, le tournoi se déroulera par ailleurs avec une jauge de 5 388 spectateurs par jours qui passera à 13 146 à partir du 9 juin. Dans ce contexte, la FFT se devait de se mobiliser et de participer à cette reprise de la vie mais aussi du tennis. Communément avec le sponsor BNP Paribas, il a donc été décidé d’offrir 1 000 places ainsi que 5 000 licences aux jeunes passionnés de la petite balle jaune. Les 1 000 chanceux en question invités dans le cadre de ce programme de relance de la pratique et de redynamisation de la vie dans les clubs auront le plaisir de découvrir le stade, d’assister à des matchs depuis les tribunes mais aussi de rencontrer de nombreuses personnalités.

Un film sur le tennis projeté sur le Suzanne-Lenglen et la visite de Laure Manaudou

L’ancienne championne de natation Laure Manaudou, présente lundi sur le site, où elle a partagé un moment aux côtés de ces jeunes issus de clubs de tennis, d’écoles et d’associations, la danseuse Fauve Hautot, le célèbre sculpteur Richard Orlinski ou encore le comédien Arnaud Ducret et le cuisinier Juan Arbelaez font notamment partie des nombreux parrains de cette initiative voulue par la FFT et qui a vu le jour avec l’accompagnement de BNP Paribas. Toujours avec en toile en fond cette opération destinée à placer les jeunes générations au cœur du tournoi, sera diffusé le 10 juin prochain sur le court Suzanne-Lenglen l’avant-première du film « Cinquième set » consacré au tennis et donc BNP est partenaire. Là aussi, des billets seront offerts et 300 personnes à la foi amoureux de tennis et de cinéma auront le plaisir de vivre l’événement de l’intérieur.