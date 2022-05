L'ascension fulgurante d'Alcaraz

Déjà programmé à deux reprises en session nocturne depuis le début du tournoi, Carlos Alcaraz ne semble pas inhibé au moment de jouer ces matchs à pression malgré son jeune âge. « Je me sens à l'aise, quand je joue sur des grands stades, des grands matchs, que ce soit en Grand Chelem ou ailleurs », a lâché l’Espagnol cette semaine avec un grand sourire. En dehors de son deuxième tour où il a dû batailler pendant plus 4h34 pour se défaire de son compatriote Albert Ramos-Vinolas, en écartant une balle de match passage, celui qui a fêté ses 19 ans au début du mois n'a laissé que des miettes à ses adversaires.



Une créativité rare



Plus jeune joueur à atteindre les quarts de finale à Roland-Garros depuis Novak Djokovic en 2006, Alcaraz détonne par son jeu offensif. Sa palette complète de coups malgré son jeune âge, lui permet aussi bien de décocher des coups droits surpuissants qui font murmurer le public, que des amorties parfaitement touchées. « Je suis agressif tout le temps. C'est cela qui compte, que je sois en train de perdre ou de gagner, que ce soient des moments difficiles ou pas. Je conserve mon style », confirme celui qui n’a perdu qu’un seul match sur terre battue cette saison (Sébastian Korda à Monte-Carlo).



Toujours au rendez-vous malgré les attentes qui pèsent sur lui, Alcaraz va connaitre ce mardi son deuxième quart de finale en Grand Chelem, après avoir été contraint à l’abandon face à Félix Auger-Aliassime lors du dernier US Open. Son adversaire du jour ne sera pas une découverte, avec déjà un quatrième affrontement à venir face à Alexander Zverev. Alcaraz avait été battu les deux premières fois sur dur l’année dernière, avant de corriger l’Allemand (6-3, 6-1 en 1h02) cette année en finale à Madrid. Un tournoi au cours duquel il avait réussi une performance unique sur terre battue, en éliminant coup sur coup Rafael Nadal et Novak Djokovic. S’il veut aller au bout de ce Roland-Garros 2022, l’actuel 6eme mondial devra ensuite se frotter à l’un de ces deux monstres en demi-finale.