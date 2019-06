La pluie repousse le début des rencontres

C'est la première grosse journée de pluie à Roland-Garros, et le déroulement des quarts de finale restant à disputer est clairement incertain. Les rencontres Halep-Anisimova et Keys-Barty, qui étaient programmées à 14h, ne débuteront pas avant 14h30. Ce qui repousse également les rencontres Djokovic-Zverev et Thiem-Del Potro prévues dans la foulée.

Les prévisions météorologiques sont très pessimistes pour la suite de la journée.

Les rencontres du Trophées de Légendes et des tournois juniors qui avaient été lancées à 11 heures ont été interrompues vers midi, après une cinquantaine de minutes de jeu.