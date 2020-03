La Laver Cup maintenue pendant Roland-Garros

Laver Cup statement on schedule. pic.twitter.com/wMWUVOnhtz

Roland-Garros reprogrammé fin septembre, ça ne plaît à personne. La Laver Cup, par exemple, n'imagine pas décaler ses dates prévues du 25 au 27 septembre, soit en plein milieu du futur tournoi parisien. Ce doublon pourrait provoquer un quiproquo monumental, puisque Roger Federer est notamment à l'origine de cette compétition d'exhibition qui oppose une équipe européenne et une autre mondiale. Alors qu'on pouvait imaginer le Suisse disputer finalement Roland-Garros, qu'en sera-t-il et quels joueurs amènerait-il dans son sillage s'il se confirmait à cette Laver Cup ?« Ce nouveau calendrier, dû à la pandémie de coronavirus, se place aux mêmes dates qu'une compétition déjà à guichets fermés, qui doit se tenir du 25 au 27 septembre au TD Garden de Boston, a vite réagi la Laver Cup sur Twitter. Cette annonce est une surprise pour nous et nos partenaires - les fédérations australienne et américaine, ainsi que l'ATP. Les questions sont nombreuses et nous évaluons la situation. Aux fans, sponsors, diffuseurs, staffs, volontaires, joueurs et à la ville de Boston, nous indiquons que nous comptons maintenir le tournoi aux dates prévues. »