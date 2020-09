La jauge finalement réduite à 1000 personnes à Roland-Garros

Roland-Garros n'y échappera pas. Ces dernières semaines, la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, n'épargne donc pas non plus la France. Le pays ne cesse, ces derniers temps, de durcir ses différentes mesures, et notamment celles concernant les rassemblements. L'édition 2020 des Internationaux de France de tennis doit débuter ce dimanche, mais finalement, la jauge fixée sera bel et bien de 1000 personnes. C'est Jean Castex, le Premier ministre en personne, qui l'a officiellement annoncé, en direct dans l'émission « Vous avez la parole » sur France 2, ce jeudi soir. L'homme politique a ainsi notamment déclaré : « Nous appliquerons à Roland-Garros les mêmes règles qu'ailleurs. Il y a des regroupements de population. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de public ? On passe de 5000 à 1000. Il n'y a pas de raison pour que nous n'appliquions pas les mêmes règles à tout le monde. »

Une jauge qui comprend organisateurs, joueurs et staffs

Un temps, le Grand Chelem pensait pouvoir accueillir 11500 personnes, avant que cette jauge ne soit déjà abaissée à 5000 personnes. Finalement, il n'y en aura donc pas plus de 1000. Ce nombre englobera même bel et bien les organisateurs, les joueurs ainsi que leurs staffs, comme l'a également confirmé Jean Castex : « Oui, c'est à eux (ndlr : les organisateurs) de déterminer comment ils font. » Enfin, le Premier ministre a également assuré que l'épreuve, censée donc débuter ce dimanche et se dérouler sur les deux prochaines semaines, aura donc bel et bien lieu : « Oui, d'après les informations données par les organisateurs, la réponse est oui. » Pour rappel, c'est d'ailleurs ce jeudi, en tout début de soirée, que se sont déroulés les tirages au sort des tableaux féminin puis masculin.