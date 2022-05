Kvitova stoppée net par Saville

Petra Kvitova est bien loin du niveau qui l’a menée en demi-finale de Roland-Garros en 2020. La Tchèque, tête de série numéro 32 Porte d’Auteuil, a vu son parcours prendre fin dès le 2eme tour face à Daria Saville, bénéficiaire d’une invitation dans le cadre des échanges entre la Fédération Française de tennis et Tennis Australia. La 127eme mondiale a lancé le match sur le bon tempo avec le break obtenu dès le premier jeu. L’Australienne a été proche de corser l’addition dans le cinquième jeu mais a dû attendre le septième pour y parvenir. Petra Kvitova a alors réagi pour effacer ce deuxième break de retard mais n’a pu aller plus loin. Sur un jeu blanc, Daria Saville a empoché le premier set.

Saville défiera Trevisan

Le deuxième a démarré quasiment comme le premier avec le break obtenu par la 127eme mondiale dès le troisième jeu. Après avoir manqué le coche, un double break lui a permis de mener cinq jeux à deux et de servir pour le gain du match. Daria Saville a tremblé sur sa première opportunité de conclure mais a su immédiatement se reprendre pour mettre un terme aux débats (6-4, 6-2 en 1h16’). Après 2018, l’Australienne atteint le troisième tour des Internationaux de France pour la deuxième fois de sa carrière, elle qui était alors connue sur le nom Daria Gavrilova. Pour réaliser son meilleur parcours Porte d’Auteuil, la 127eme mondiale devra affronter l’Italienne Martina Trevisan, qui n’a fait qu’une bouchée de Magda Linette (6-3, 6-2 n 1h19’). La Polonaise n’a ainsi pas confirmé sa performance face à Ons Jabeur au premier tour.