Khachanov s’offre un premier quart

Le dernier match de la journée, entre Karen Khachanov et Juan Martin Del Potro, a pu se terminer avant la tombée de la nuit lundi à Roland-Garros.

Et c’est le Russe qui l’a emporté après 3h09 de jeu face à l’Argentin (7-5, 6-3, 3-6, 6-3), pour s’offrir le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem.

Le onzième joueur mondial affrontera Dominic Thiem, tombeur un peu plus tôt de Gaël Monfils, pour une place dans le dernier carré.

Welcome to the Top 10, @karenkhachanov!



The reaches his first Grand Slam quarter-final. | #RG19 pic.twitter.com/KCbvmLJ9lp