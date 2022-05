Kasatkina, expéditive, retrouve les quarts quatre ans après

Daria Kasatkina (25 ans) quatre ans après. Quart de finaliste en 2018 (défaite contre Sloane Stephens, son meilleur résultat en carrière à Paris), la joueuse russe s'est de nouveau hissée à ce stade du tournoi, ce lundi après avoir balayé (6-2, 6-2 en 1h22 de jeu) Camila Giorgi lors de la suite des huitièmes de finale du tableau féminin. Kasatkina, sortie au troisième tour l'année dernière et qui n'avait pas dépassé le deuxième tour lors des deux éditions précédentes (en 2019 et 2020), s'est de nouveau montré très impressionnante. La 20eme mondiale, qui n'a toujours pas perdu de set cette année sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, a passé à la moulinette l'Italienne classée dix rangs derrière elle au classement (30eme) au même titre qu'elle n'avait déjà laissé aucune chance à ses trois adversaires précédentes : l'Américaine Shelby Rogers (6-3, 6-2), la Mexicaine Contreras Gomez (6-0, 6-3) et la Tchèque Sramkova, à qui le rouleau compresseur russe qu'est Kasatkina depuis le début de la quinzaine n'avait laissé que deux jeux (6-2, 6-0).

Le rouleau compresseur Kasatkina

Aryna Sabalenka, 7eme mondiale, qu'elle allait mieux et que ce n'est pas Daria Kasatkina qui lui ferait peur. La Russe a pourtant terrassé l'Italienne, corrigée lundi aux portes des quarts, la faute notamment aux points donnés à la pelle par Giorgi à son bourreau (37 fautes directes). Et c'est donc Kasatkina, victorieuse là de son dixième match sur les treize qu'elle a joués cette saison sur terre battue, qui sera opposée pour une éventuelle première demi-finale dans le tournoi à Madison Keys ou Veronika Kudermetova.