Jeanjean éliminée en deux sets par Begu

La belle histoire de Léolia Jeanjean à Roland-Garros a pris fin. En effet, ce samedi, après deux très bons résultats pour débuter (contre l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz et la Tchèque Karolina Pliskova), la Française a chuté au 3eme tour du Grand Chelem parisien. Opposée cette fois à Irina-Camelia Begu, celle qui a bénéficié d'une wild card s'est inclinée en deux sets (6-1, 6-4) et 1h26 de jeu, lors du premier match du jour sur le Court Suzanne-Lenglen. Lors de la première manche, la 227eme mondiale au classement WTA n'a pas existé face à la Roumaine, bien qu'elle se soit procurée cinq balles de break d'entrée sur le service de son adversaire. Cette frayeur passée, cette dernière a ensuite démarré très fort, en menant rapidement 5-0, et n'a laissé que des miettes à Jeanjean. Si la native de Montpellier a fini par se reprendre sur un jeu blanc, la 63eme mondiale a derrière répliqué de la même manière pour empocher le gain de ce premier set.

Jeanjean bientôt dans le top 200

Sur la terre battue de Porte d'Auteuil, la Française a finalement eu beaucoup de mal à exister ce samedi, au contraire de la Roumaine qui en a profité pour s'envoler définitivement. Un nouveau break d'entrée de la part de la native de Bucarest et la belle surprise des Bleus était envoyée dans les cordes. C'est finalement à 6-1, 4-1 que la Montpelliéraine s'est enfin lâchée et a montré un bien meilleur visage. Après avoir raté à nouveau cinq balles de break à 4-1, cette dernière a fini par prendre le service de la Roumaine pour revenir à 5-3. Derrière, Jeanjean a sauvé trois balles de match sur sa mise en jeu, avant de voir Begu en terminer dans la foulée. Le beau parcours de la Française s'arrête donc là, aux portes de la deuxième semaine. Cependant, grâce à ces deux tours passés à Roland-Garros, elle intégrera prochainement le top 200 du classement WTA, à priori aux alentours de la 150eme place. Une première pour elle.