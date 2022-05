Jacquemot cède face à Kerber

Un petit tour et puis s'en va pour Elsa Jacquemot. Victorieuse de Roland-Garros juniors en 2020 et de son premier match en Grand Chelem lundi contre Heather Watson, la jeune Française de 19 ans a été éliminée au deuxième tour ce mercredi par l'ancienne n°1 mondiale Angelique Kerber. L'Allemande de 34 ans est désormais 17eme, mais elle vient de remporter le tournoi de Strasbourg samedi dernier (comme une certaine Barbora Krajcikova l'an passé...), alors qu'elle avait été battue d'entrée à Stuttgart et à Rome. Sur le court Philippe-Centrier, elle s'est imposée 6-1, 7-6 en 2h01 conte la jeune Lyonnaise, qui a offert une belle résistance.

Jacquemot s'écroule dans le tie-break

Le premier set a été délicat pour Jacquemot, qui avait encore un gros bandage au niveau de la cuisse (comme lors de son premier tour), et qui a perdu son service à 0-0, 3-1 et 5-1, en commettant 15 fautes directes (4 pour l'Allemande). Mais dans le deuxième set, la 215eme mondiale (qui gagne 44 places au classement virtuel) a haussé son niveau de jeu.Jacquemot s'est même procurée deux balles de break à 5-5, mais Kerber les a sauvées, et il a donc fallu disputer un tie-break. Un jeu décisif où la Française a mené 2-0, avant de s'écrouler complètement, perdant sept points de suite et donc le match. L'expérience a joué en faveur de l'Allemande, de quinze ans l'aînée de la Française. Mais Elsa Jacquemot a donné rendez-vous pour l'avenir !