Huit Français sur les courts jeudi

Huit Français sont attendus jeudi sur la terre battue de Roland-Garros, pour la suite et fin du deuxième tour. Caroline Garcia et Lucas Pouille, opposés respectivement à Anna Blinkova et Martin Klizan, se succèderont sur le court Philippe-Chatrier. Adrian Mannarino et Gaël Monfils, eux, s’affronteront sur le Suzanne-Lenglen.

Sur le court n°1, Antoine Hoang aura fort à faire contre Fernando Verdasco, tête de série n°23. Elliot Benchetrit aura quant à lui rendez-vous avec Dusan Lajovic sur le court n°7, tandis que Gilles Simon et Grégoire Barrère croiseront Salvatore Caruso et Karen Khachanov, n°11 mondial, sur le court n°14.

Le programme complet

Court Philippe-Chatrier

A partir de 11 heures

Dominic THIEM (AUT/n°4) - Alexander BUBLIK (KAZ)

Serena WILLIAMS (USA/n°10) - Kurumi NARA (JPN)

Caroline GARCIA (FRA/n°24) - Anna BLINKOVA (RUS)

Martin KLIZAN (SVK) - Lucas POUILLE (FRA/n°22)

Court Suzanne-Lenglen

A partir de 11 heures

Naomi OSAKA (JAP/n°1) - Victoria AZARENKA (BLR)

Novak DJOKOVIC (SER/n°1) - Henri LAAKSONEN (SUI)

Adrian MANNARINO (FRA) - Gaël MONFILS (FRA/n°14)

Simona HALEP (ROU/n°3) - Magda LINETTE (POL)

Court Simonne-Mathieu

A partir de 11 heures

Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) - Samantha STOSUR (AUS)

Mikael YMER (SWE) - Alexander ZVEREV (ALL/n°5)

Yoshihito NISHIOKA (JAP) - Juan Martin DEL POTRO (ARG/n°8)

Priscilla HON (AUS) - Madison KEYS (USA/n°14)

Court 1

A partir de 11 heures

Aryna SABALENKA (BLR/n°11) – Amanda ANISIMOVA(USA)

Danielle COLLINS (USA) – Ashleigh BARTY (AUS/n°8)

Fernando VERDASCO (ESP/n°23) – Antoine HOANG (FRA)

Fabio FOGNINI (ITA/n°9) - Federico DELBONIS (ARG)



Court 6

A partir de 11 heures

Pablo CUEVAS (URU) – Kyle EDMUND (GB/n°28)

Un double messieurs

Daria KASATKINA (RUS/n°21) – Monica PUIG (PUR)

Taylor FRITZ (USA) – Roberto BAUTISTA AGUT (ESP/n°18)

Court 7

A partir de 11 heures

Katerina SINIAKOVA (RTC) – Maria SAKKARI (GRE/n°29)

Dusan LAJOVIC (SER/n°30) – Elliot BENCHETRIT (FRA)

Lloyd HARRIS (AFS) – Borna CORIC (CRO/n°13)

Court 12

A partir de 11 heures

Un double dames

Un double messieurs

Jan-Lennard STRUFF (ALL) – Radu ALBOT (MOL)

Aleksandra KRUNIC (SER) – Lesia TSURENKO (UKR/n°27)

Court 13

A partir de 11 heures

Aliona BOLSOVA (ESP) – Sorana CIRSTEA(ROU)

Irina-Camelia BEGU (ROU) - Karolina MUCHOVA (RTC)

Jordan THOMPSON (AUS) – Ivo KARLOVIC (CRO)

Un double dames

Court n°14

A partir de 11 heures

Iga SWIATEK (POL) – Qiang WANG (CHN/n°16)

Salvatore CARUSO (ITA) – Gilles SIMON (FRA/n°26)

Su-Wei HSIEH (TPE/n°25) – Andrea PETKOVIC (ALL)

Karen KHACHANOV (RUS/n°10) - Grégoire BARRERE (FRA)