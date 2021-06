Herbert et Mahut de retour en finale après avoir sauvé trois balles de match

Mahut et Herbert écartent trois balles de match !



Nouvelle finale à la maison 🥳

Champions en 2018 à Paris, @p2hugz et @nmahut s'imposent en demi-finales face au double 🇨🇴 Cabal/Farah 6-7(2), 7-6(2), 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/VzFBf7FAA0



— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021

La paire française sacrée dans les quatre rendez-vous du Grand Chelem estque Mahut et Herbert avaient, eux, abordé, avec sur le dos la pancarte de numéro 6., tombeurs dans la douleur (1-6, 6-4, 6-4) là aussi dans l'autre demi-finale des Espagnols Andujar et Martinez. Longtemps, le public du court Suzanne-Lenglen a pourtant pensé que le titre se jouerait entre les deux Kazakhs et le tandem composé par Cabal et Farah.Malgré un break concédé d'entrée, ce sont en effet les deux Colombiens qui ont d'abord malmené nos deux représentants, qui n'ont plus eu la chance de soulever le trophée dans un Grand Chelem depuis 2019, à Melbourne.Poussés par un stade survolté, les lauréats de l'édition 2018 et finalistes malheureux en 2013 sont parvenus à s'en sortir les trois fois, avant d'enlever le jeu décisif de cette deuxième set qui aurait ou causer leur perte puis de breaker leurs adversaires dès le premier jeu dans la manche suivante. Un peu moins d'une heure plus tard, Herbert a servi pour le gain de cette demi-finale. Après deux balles de break écartés de nouveau, les deux héros du jour ont pu exulter.