Herbert est (encore) passé près de l'exploit

Pierre-Hugues Herbert est encore passé tout près de l'exploit ! L'an dernier, il avait poussé Alexander Zverev à disputer un cinquième set. Cette année, il en a fait de même contre Jannik Sinner, le n°19 mondial, en se procurant même une balle de match dans le quatrième set, avant de finalement s'incliner 6-1, 4-6, 6-7, 7-5, 6-4 après un combat de 3h34 qui va laisser beaucoup de regrets à l'Alsacien. Auteur de 13 aces pour 12 doubles-fautes, le n°85 mondial a tout essayé pour battre celui qui est considéré comme un futur n°1 mondial, avec des services-volées et des amorties notamment, mais cela n'a pas suffi. Sinner a entamé la rencontre de la meilleure des façons, en remportant le premier set en 24 minutes sans jamais trembler. Mais Herbert s'est réveillé dans le deuxième, profitant des petites difficultés de l'Italien au service pour le breaker deux fois. Le Français a enchaîné dans le troisième set (où Sinner a fait venir le médecin au début, peut-être pour une fringale) en menant 5-2, mais son adversaire est revenu à 6-6, pour finalement perdre le tie-break 7-4. En pleine confiance, "PHH" a parfaitement tenu jusqu'à 4-3 en sa faveur dans la quatrième manche, où il a manqué cinq balles de break, puis a raté une balle de match à 5-4 sur un revers complètement dévissé. Sans doute boosté d'être passé si près de la sortie de la route, Sinner a breaké à 5-5 pour empocher le quatrième set, puis d'entrée de dernier set. Herbert n'a pas eu la moindre occasion de débreak et doit donc s'incliner contre le quart de finaliste 2020, qu va aller défier son compatriote Gianluca Mager au deuxième tour. Que de regrets !



🎾 L'Italien Jannik Sinner arrache la cinquième manche en remportant le quatrième set aux forceps face à Pierre-Hugues Herbert (6-1, 4-6, 6-7, 7-5) #RolandGarros

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

1er tour

Pouille (FRA)

Humbert (FRA, n°29)

Tsonga (FRA)

Bourgue (FRA, WC)

Rinderknech (FRA, WC)

Gaston (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

Herbert (FRA)

Monfils (FRA, n°14)

Mannarino (FRA)

Bonzi (FRA, WC)

Moutet (FRA)

Paire (FRA)

Cazaux (FRA, WC)

Barrère (FRA)

Simon (FRA) : 6-4, 6-1, 7-6 (5)

Chardy (FRA) : 7-6 (6), 6-3, 6-1

Couacaud (FRA, WC)

Djokovic (SER, n°1) - Sandgren (USA)- Cuevas (URU)Caruso (ITA) - Duckworth (AUS)Berankis (LIT) -De Minaur (AUS, n°21) - Travaglia (ITA)Uchiyama (JAP) - Cecchinato (ITA)- Nishioka (JAP)Musetti (ITA) - Goffin (BEL, n°13)Berrettini (ITA, n°9) - Daniel (JAP, Q)Coria (ARG) - Lopez (ESP)Anderson (AFS) - Kwon (CdS)Seppi (ITA) - Auger-Aliassime (CAN, n°20)Fritz (USA, n°30) - J.Sousa (POR)- Koepfer (ALL)Cilic (CRO) -Istomin (OUZ, Q) - Federer (SUI, n°8)Nadal (ESP, n°3) - Popyrin (AUS)Norrie (GBR) - Fratangelo (USA, Q)Harris (AFS) - Sonego (ITA, n°26)bat: 6-1, 4-6, 6-7 (4), 7-5, 6-4bat Gojowczyk (ALL, LL) : 6-2, 3-6, 6-4, 7-5M.Ymer (SUE) - Carballes Baena (ESP)Ramos-Viñolas (ESP) -Schwartzman (ARG, n°10) - Lu (TAI)- Bedene (SLO)Kohlschreiber (ALL) - Verdasco (ESP)Brooksby (USA, Q) - Karatsev (RUS, n°24)Basilashvili (GEO, n°28) - Lajovic (SER)Alcaraz (ESP, Q) - Zapata Miralles (ESP, Q)Bagnis (ARG) -Struff (ALL) - Rublev (RUS, n°7)bat Otte (ALL, Q) : 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0bat Taberner (ESP, Q) : 7-6 (4), 1-6, 6-0, 6-2bat: 6-3, 7-6 (10), 6-7 (2), 7-5bat Evans (GBR, n°25) : 1-6, 6-3, 6-3, 6-4bat Vesely (RTC) : 6-1, 6-1, 6-3bat Giannessi (ITA, Q) : 6-4, 6-7 (4), 6-3, 4-6, 6-4bat Hanfmann (ALL) : 6-1, 6-3, 4-6, 6-2bat Vilella Martinez (ESP, Q) : 6-4, 6-4, 6-2Ruud (NOR, n°15) -Majchrzak (POL) -bat Kukushkin (KAZ) : 6-4, 6-4, 6-3bat Hurkacz (POL, n°19) : 6-7 (5), 6-7 (4), 6-2, 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-1, 6-4batat Albot (MOL) : 6-1, 2-6, 6-0, 6-1bat Thiem (AUT, n°4) : 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4batKorda (USA) - Martinez (ESP)bat Marterer (ALL, Q) : 6-4, 6-1, 7-6 (3)bat Querrey (USA) : 7-6 (2), 6-3, 6-4bat F.Cerundolo (ARG, LL) : 6-3, 6-4, 6-3bat Tiafoe (USA) : 6-7 (5), 3-6, 6-4, 6-2, 6-1bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (6), 6-4, 6-3bat Gombos (SLQ) : 6-3, 6-4, 6-3bat Dimitrov (BUL, n°16) : 2-6, 4-6, 7-5, 3-0, abandonbat Galan (COL, Q) : 6-3, 7-6 (4), 7-5bat Ruusuvuori (FIN) : 4-6, 6-3, 7-6 (4), 6-3bat Londero (ARG) : 3-6, 6-4, 7-6 (6), 6-2Opelka (USA, n°32) - Martin (SLQ)Munar (ESP) - Thompson (AUS)Paul (USA) - O'Connell (AUS, WC)Bublik (KAZ) - Medvedev (RUS, n°2)