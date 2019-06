Halep: "Anisimova, bientôt une top joueuse"

Tenante du trophée, Simona Halep s’est arrêtée en quart de finale cette année à Roland-Garros, écartée par la jeune Américaine Amanda Anisimova en deux petits sets (6-2, 6-4). Une élimination que la Roumaine relativisait déjà, quelques minutes plus tard devant la presse.

"Je suis triste parce que je n'ai pas pu jouer mon jeu, je n'ai pas pu bouger comme je le voulais. Mais je suis ravie de mes résultats ici, avec toute la pression que j’avais sur les épaules. Je quitte le tournoi avec des pensées positives. Il est normal d'être un peu déçu après une défaite, mais là je me sens bien, je regarde devant moi."

Pour ce qui est de son adversaire, la troisième joueuse mondiale ne se fait pas de souci également. "Si elle joue comme aujourd'hui, si elle n'est pas trop émotive et qu'elle ne réfléchit pas au résultat, alors je pense qu’elle a de grandes chances de gagner le tournoi. Je pense qu'elle sera bientôt une top joueuse, parce qu'elle voit le jeu, elle sent le jeu, elle a la bonne attitude, je crois qu'elle est préparée à cela."

Et l’intéressée de se prêter au jeu des pronostics, sans trop se mouiller cependant. "Plus rien ne me surprend dans le tennis. Mais si je devais choisir… C'est dur. Barty a une grande chance aussi, parce que c'est une joueuse très talentueuse, qui sent la balle, qui a très bien joué dans les tournois précédents sur terre battue. Elle a le jeu qu'il faut pour gagner. Konta, je crois que c'est la première fois qu'elle arrive jusqu'ici à Roland-Garros, mais tout est possible. Les deux autres sont très jeunes, donc peut-être que l'histoire de 2017 peut se répéter (la Lettone Jelena Ostapenko avait été sacrée, à 20 ans à peine, ndlr), et que l'une d'entre elles pourra gagner le tournoi. Ce serait fantastique d'avoir deux joueuses de 18 ans en finale, pour l'avenir."