Goffin premier éliminé !

Le premier match de l'histoire disputé sous un toit à Roland-Garros se sera terminé par une grosse surprise : l'élimination de la tête de série n°11, David Goffin, par le 74eme joueur mondial, Jannik Sinner. Le joueur de 19 ans, grand espoir du tennis italien, a créé la sensation en s'imposant 7-5, 6-0, 6-3 en 2h01 contre le Belge, qui n'avait certes pas remporté le moindre match sur terre battue après son huitième de finale à l'US Open. Les deux joueurs se sont échangés les breaks (deux de chaque côté) dans le premier set (4-4), mais Sinner a réussi le break décisif à 6-5. Après avoir sauvé trois balles de break dans le premier jeu du deuxième set, l'Italien a accéléré face à un Goffin devenu apathique, et l'a breaké trois fois pour empocher la manche 6-0. Sur sa lancée, il a pris le service adverse à 1-0 dans le troisième set et n'a pas laissé la moindre chance de débreak au Belge (cinq points perdus sur son service). Voilà donc la première surprise de ce tournoi masculin 2020, même si on sait depuis un an que l'Italien est promis à un très bel avenir.



ROLAND-GARROS (Paris, France, Grand Chelem, terre battue, 42 661 000€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Ymer (SUE)

Dellien (BOL) - Berankis (LIT)

Galan (COL, Q) - Norrie (GBR)

Sandgren (USA) - Hurkacz (POL, n°29)



Garin (CHI, n°20) - Kohlschreiber (ALL)

Humbert (FRA) - Polmans (AUS, LL)

Vesely (RTC) - Broady (GBR, Q)

Majchrzak (POL) - Khachanov (RUS, n°15)



Bautista Agut (ESP, n°10) - Gasquet (FRA)

Uchiyama (JAP) - Balazs (HON)

Pella (ARG) - Caruso (ITA)

Millman (AUS) - Carreno Busta (ESP, n°17)



Struff (ALL, n°30) - Tiafoe (USA)

Altmaier (ALL, Q) - Lopez (ESP)

Harris (AFS) - Popyrin (AUS)

Pospisil (CAN) - Berrettini (ITA n°7)



Medvedev (RUS, n°4) - Fucsovics (HON)

Mannarino (FRA) - Ramos-Vinolas (ESP)

Halys (FRA, WC) - Giron (USA)

Monteiro (BRE) - Basilashvili (GEO, n°31)



Lajovic (SER, n°22) - Mager (ITA)

Djere (SER) - Anderson (AFS)

Mayot (FRA, WC) - Davidovich Fokina (ESP)

Querrey (USA) - Rublev (RUS, n°13)



Shapovalov (CAN, n°9) - Simon (FRA)

Johnson (USA) - Carballes Baena (ESP)

Martin (SLQ) - Sousa (POR)

Barrere (FRA) - Dimitrov (BUL, n°18)



Krajinovic (SER, n°26) - Milojevic (SER, Q)

Bedene (SLO) - Rinderknech (FRA, WC)

Laaksonen (SUI, Q) - Cuevas (URU)

Munar (ESP) - Tsitsipas (GRE, n°5)



Monfils (FRA, n°8) - Bublik (KAZ)

Gomez (EQU, Q) - Sonego (ITA)

Thompson (AUS) - Albot (MOL)

Machac (RTC, Q) - Fritz (USA, n°27)



Coric (CRO, n°24) - Gombos (SLQ)

Rodionov (AUT, Q) - Chardy (FRA)

Moutet (FRA) - Giustino (ITA, Q)

Kecmanovic (SER) - Schwartzman (ARG, n°12)



Wawrinka (SUI, n°16) - Murray (GBR, WC)

Koepfer (ALL) - Hoang (FRA, WC)

Gaston (FRA, WC) - Janvier (FRA, WC)

Nishioka (JAP) - Auger-Aliassime (CAN, n°19)



Ruud (NOR, n°28) - Sugita (JAP)

Paul (USA) - Duckworth (AUS)

Opelka (USA) - Sock (USA, Q)

Cilic (CRO) - Thiem (AUT, n°3)



A.Zverev (ALL, n°6) - Novak (AUT)

Mmoh (USA, Q) - Herbert (FRA)

Delbonis (ARG) - Londero (ARG)

Cecchinato (ITA, Q) - De Minaur (AUS, n°25)



Paire (FRA, n°23) - Kwon (CdS)

Coria (ARG) - Jung (TAI, LL)

Bonzi (FRA, Q) - Ruusuvuori (FIN)

Sinner (ITA) bat Goffin (BEL, n°11) : 7-5, 6-0, 6-3



Fognini (ITA, n°14) - Kukushkin (KAZ)

Martinez (ESP, Q) - Vukic (AUS, Q)

Korda (USA, Q) bat Seppi (ITA) : 6-2, 4-6, 6-3, 6-3

Benchetrit (FRA, WC) - Isner (USA, n°21)



Evans (GBR, n°32) - Nishikori (JAP)

Andujar (ESP) - Travaglia (ITA)

Diez (CAN, Q) - McDonald (USA)

Gerasimov (BIE) - Nadal (ESP, n°2)