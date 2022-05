Gauff domine Mertens et retourne en quarts de finale

2021 : 👍

2022 : 👍

Deuxième quart de finale de suite à Paris pour Coco Gauff 🇺🇸 #RolandGarros pic.twitter.com/guQXoy67Cn



— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022

Cori Gauff a pris un abonnement pour les quarts de finale à Roland-Garros. Battue par Barbora Krejcikova aux portes du dernier carré en 2021, l’Américaine aura une deuxième chance d’y faire son entrée ce mardi. En effet, la tête de série numéro 18 des Internationaux de France a validé son billet aux dépens d’Elise Mertens. Toutefois, si l’Américaine a eu les deux premières balles de break de la rencontre, c’est la Belge qui a pris en premier le service de son adversaire. La 32eme joueuse mondiale n’a fait que lancer une séquence de quatre jeux de service perdu qui n’a pas permis de faire une différence. C’est finalement Cori Gauff qui a pris l’ascendant. Alors qu’Elise Mertens servait pour rester dans cette première manche, la 23eme mondiale a mis sous pression son adversaire et, à la deuxième opportunité, a pris la main dans cette rencontre. A partir de là, la Belge est totalement sortie du match. Convertissant les trois balles de break obtenues dans une deuxième manche à sens unique et n’ayant jamais été mise en difficulté sur sa mise en jeu, Cori Gauff a remporté six jeux consécutifs et mis un terme à la rencontre (6-4, 6-0 en 1h26’). L’Américaine affrontera la tête de série numéro 23 Jil Teichmann ou sa compatriote Sloane Stephens pour une place en demi-finale.