Gauff a tout donné face à Swiatek

these past two weeks have been filled with so many emotions and i am so grateful for this moment. thank you to everyone for all of the support.

grand slam finalist….

i’ll bounce back.

ps: tournament is not quite over for me yet… doubles final tomorrow allezzzz pic.twitter.com/3cGCVh19Sa



— Coco Gauff (@CocoGauff) June 4, 2022

Gauff : « Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer »

Cori Gauff n’a pu que s’avouer vaincue. Dominée en deux manches et à peine plus d’une heure par Iga Swiatek ce samedi en finale du simple dames des Internationaux de France, l’Américaine a admis avoir vécu des moments de tension… mais pas dès l’entame du match. « J'ai commencé à me tendre après la perte des premiers jeux, a confié la 23eme joueuse mondiale en conférence de presse. Mais après avoir perdu le premier set, j'étais déjà dans un autre état d’esprit. » Mais, sans se chercher d’excuse, « Coco » a tenu à souligner le fait qu’« Iga était juste trop forte aujourd'hui (samedi) » et ressort malgré tout de cette finale avec le sourire. « Je suis contente car j'ai fait de mon mieux », a-t-elle ajouté. Alors qu’elle a affronté à deux reprises Ashleigh Barty et défié ce samedi Iga Swiatek pour la troisième fois, l’Américaine n’a pas échappé à une question visant à les comparer. « Quand Ashleigh Barty jouait, elle et Iga étaient déjà probablement les deux plus difficiles à battre, a confié Cori Gauff. Malgré tout, je suis heureuse de les avoir jouées. Elles m'ont aidée à devenir meilleure car après les avoir affrontées, je retournais m'entraîner avec la volonté d'atteindre leur niveau. »Après cette troisième défaite en autant de rencontres face à Iga Swiatek, Cori Gauff a assuré savoir « c'est qu'est le niveau d'un n°1 qui a 35 victoires derrière elle ». « Et je sais ce que je dois faire pour m'en approcher, a-t-elle ajouté. J'espère qu'on se rejouera en finale et que le résultat sera différent. » A l’image de la Polonaise, l’Américaine a été vue essuyer des larmes à l’issue de cette finale et a affirmé qu’un mélange d’émotions en était l’origine. « Je ne voulais pas pleurer sur le court, mais je savais que, victoire ou défaite, j'allais le faire, a-t-elle assuré. Je me sens heureuse et triste et ce n'est pas facile à gérer. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. » Des larmes que l’Américaine a partagé avec sa famille. « Ce n'était pas tellement à cause de la défaite, a précisé Cori Gauff. Ils m'ont vu en détresse, alors que je suis d'habitude plutôt joyeuse. Me voir dans cet état les a blessés, plus que la défaite. » Cette première finale en Grand Chelem restera un apprentissage pour la joueuse de 18 ans, appelée à en jouer d’autres à l’avenir.