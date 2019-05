Gasquet n’ira pas plus loin

Quatre petits matches. Telles étaient les références de Richard Gasquet cette saison sur le circuit, avec de brèves apparitions dernièrement à Madrid, Rome et Lyon, pour un bilan limité à deux victoires et un forfait, la semaine passée encore, dans la capitale des Gaules. Alors bloqué au niveau du dos et d’une épaule, le Biterrois était bien heureux il y a deux jours de franchir le premier tour des Internationaux de France, au détriment de Mischa Zverev. Sa route s’est arrêtée ce jour devant Juan Ignacio Londero, un Argentin fraîchement promu dans le top 100 mondial (78e ce lundi).

"J'imagine que c'est un Argentin qui joue du fond de court... Ce sera dur, avec beaucoup d'échanges et d’intensité, soufflait avant d’en découdre le Français. Mais je n’ai rien à perdre !" Pas défaitiste mais presque, Richard Gasquet se savait limité en termes d’autonomie et d’explosivité. Deux ingrédients qui lui ont cruellement fait défaut ce mercredi dans l’arène du court n°1. S’il a su répondre au premier set remporté par son jeune adversaire de 25 ans (6-2, 3-6), le quart de finaliste de l’édition 2016 a clairement baissé pavillon dans une troisième manche abandonnée sur le score de 6-3. Avant de rater le coche dans le quatrième acte.

A 0-3 en sa faveur, l’intéressé en effet a laissé passer une balle de 0-4 pour finalement perdre le set 6-4, après 2h14 de jeu. Pour la première fois depuis 2010 ici à Roland-Garros, le troisième tour se jouera sans Richard Gasquet. Tout sauf anodin. Vainqueur à Cordoba cette saison et joueur de terre exclusif - lui qui participe à Paris à son 10e tournoi sur ocre cette saison – Juan Ignacio n’était assurément pas un cadeau pour l’Héraultais de bientôt 33 ans. Corentin Moutet, qui a su performer ce jour en écartant Guido Pella, sait à quoi s’en tenir.