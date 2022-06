Garcia-Mladenovic dans le dernier carré !

Et maintenant, Kichenok-Ostapenko !

Elles n'ont pas brillé en simple, mais elles sont en train de s'offrir une belle aventure en double ! Caroline Garcia et Kristina Mladenovic disputeront les demi-finales du tournoi, après leur facile victoire sur les Chinoises Yi-Fan Xu et Zhaoxuan Yang ce mercredi sur le court Simonne Mathieu de Roland-Garros. Alors qu'elles avaient perdu deux sets lors de leurs trois précédents matchs,La paire tricolore a parfaitement débuté le match, en menant 4-1, puis les deux équipes se sont échangé les breaks...jusqu'à 6-3, Garcia et Mladenovic concluant le set sur un break blanc. Le deuxième a été moins mouvementé. Les Bleues ont breaké à 1-0 et 5-2 et l'ont emporté sur leur deuxième balle de match, après un nouveau jeu blanc. Pour la quatrième fois de leur carrière, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic vont donc disputer une demi-finale en Grand Chelem, et ce sera la deuxième à Roland-Garros, après leur triomphe de 2016."On est été super agressives en fond de court et à la volée, c'est déterminant en double. On a été très solides dans les moments compliqués. Notre expérience est importante, même si Kristina (cinq victoires en Grand Chelem, ndlr) en a un peu plus que moi", a souri la Lyonnaise lors de son interview d'après-match. "Le match précédent a été beaucoup plus compliqué, mais ce genre de matchs nous pousse à aller plus loin,!", s'est réjoui "Kiki" de son côté. En demi-finales, les Bleues seront opposées aux têtes de série n°14, Lyudmyla Kichenok et Jelena Ostapenko. Leur relation a été faite de hauts et de bas ces dernières années, mais la paire Garcia-Mladenovic est de nouveau en train d'écrire une belle page de son histoire.