Federer, quatre ans après !

Roger Federer avait quitté Roland-Garros en 2015, presque en catimini, relégué sur le Suzanne-Lenglen, éclipsé par son compatriote Stan Wawrinka, futur vainqueur du tournoi. Quatre ans plus tard, le Suisse a de nouveau foulé la terre battue parisienne, celle du Central, en icône plus resplendissante que jamais, avec deux titres du Grand Chelem en plus dans la besace, pour faire vingt.

Il était 14h41 quand Federer, précédé par son adversaire, Lorenzo Sonego, a fait son entrée sur la scène. Le bruit de la standing-ovation réservée au Bâlois, vainqueur ici pour seule fois il y a 10 ans, a couvert la voix du speaker du tournoi, Marc Maury. La tribune de presse était pleine, ce qui n’arrive jamais lors d’un 1er tour. Les travées du Central étaient bien garnies elles aussi, quoi que pas totalement. Les spectateurs étaient pourtant gâtés comme rarement pour un premier dimanche, où le programme de la journée est souvent assez creux. Ils ont vu ce qu’ils voulaient voir, Federer dérouler sa partition pour l’emporter en trois manches (6-2, 6-4, 6-4).

Deux jours de repos avant le 2e tour

Un break dès le premier jeu, trois service-volées dans le jeu suivant, puis le double break dans la foulée. Federer a rapidement donné le ton dans un premier set bouclé en 24 minutes, au pas de course (6-2). Même scénario dans la deuxième manche, avec un break d’entrée sur un retour amorti délicieux, puis le double break, encore, dans la foulée (4-0). Sonego, un Italien de 24 ans, quart-de-finaliste à Monte-Carlo, qui a débuté le tennis à 10 ans en 2005 quand Federer était un n°1 mondial bien établi, a commencé à sonner un semblant de révolte au milieu du deuxième set, poussant le Suisse à la double faute sur une balle de débreak (4-2).

Mais la suite de la rencontre a continué à se dérouler au rythme souhaité par le n°3 mondial, tout en contrôle (36 coups gagnants, 15 fautes directes). Après 1h41 d’effort tout relatif, et un break obtenu à 4-4, le travail de Federer était terminé pour ce dimanche. "J’étais un peu crispé au début, heureusement ça ne s’est pas vu. Merci pour l’accueil, c'était un plaisir de jouer dans ce nouveau stade. Sonego a beaucoup joué sur terre cette année, je savais qu’il était fort, c’est un soulagement d’avoir gagné", a déclaré Federer qui aura deux jours de repos avant de revenir sur le court mercredi. Ce sera pour affronter l’Allemand Oscar Otte (145e mondial), un lucky-loser.