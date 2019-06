Au terme d’un intense combat de plus de trois heures et demie, interrompu par un orage, Roger Federer a pris le meilleur sur son compatriote Stan Wawrinka, mardi en quarts de finale de Roland-Garros. Le Suisse, tête de série n°3, s’est difficilement imposé en quatre sets (7-6 [4], 4-6, 7-6 [5], 6-4) et affrontera dans le dernier carré le tenant du titre, Rafael Nadal. Un Espagnol qui, de son côté, n'a pas tremblé face au Japonais Kei Nishikori (6-1, 6-1, 6-3).