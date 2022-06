Enfin une demie pour Kasatkina

Elle a attendu son 26eme tournoi du Grand Chelem pour y parvenir, mais Daria Kasatkina va enfin disputer une demi-finale dans un Majeur. La Russe de 25 ans s'est qualifiée ce mercredi à Roland-Garros au détriment de sa compatriote Veronika Kudermetova, moins bien classée qu'elle (20eme contre 29eme). Demi-finaliste à Rome, où elle était tombée face à Ons Jabeur, la native de Togliatti est arrivée en grande forme à Paris, et elle a enchaîné une cinquième victoire sans perdre de set : 6-4, 7-6 en 2h04. Face à cette adversaire qu'elle avait battue l'an passé à St-Pétersbourg pour leur unique confrontation, Daria Kasatkina s'est montrée beaucoup plus solide, notamment au service (7 balles de break à défendre, contre 17 pour Kudermetova) et a commis deux fois moins de fautes directes (25 contre 50).

Kasatkina manque quatre balles de match

C'est pourtant la native de Kazan qui a le mieux débuté le match, en menant 3-1, mais Kasatkina a immédiatement recollé à 3-3. Un autre break à 4-4 lui a permis d'empocher la manche. La deuxième a commencé par trois breaks, dont deux pour la n°20 mondiale, qui a donc mené 2-1 puis 4-2. Puis il y a eu une nouvelle série de trois breaks, qui a permis à Kudermetova de revenir à 5-5, et tout s'est donc joué au tie-break. Un jeu décisif décousu qui a vu Kasatkina mener 5-0 puis son adversaire revenir à 5-6, avant que la joueuse la mieux classée ne finisse par l'emporter 7-5. La Russe, qui avait été n°10 mondiale en octobre 2018, sera au pire n°12 lundi prochain. Et si elle domine Iga Swiatek (qui l'a déjà battue trois fois cette année, sur dur) ou Jessica Pegula (qui l'avait battue à Rome l'an passé) en demi-finale, elle sera n°8. Kudermetova va quant à elle désormais se consacrer à la saison sur gazon, mais seulement les petits tournois, puisqu'elle sera privée de Wimbledon.