Double (M): Chardy et Martin en finale !

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut pourraient bien avoir des successeurs français à Roland-Garros.

Jerémy Chardy et Fabrice Martin se sont qualifiés pour leur première finale en Grand Chelem en dominant en demi-finales la paire Cabal-Farah, tête de série n°3 du tournoi, en deux sets (7-5, 6-4).

Dans une finale pour le moment programmée samedi (après la finale dames), ils affronteront les Allemands Krawietz et Mies.

Ils sont en finale du double messieurs : @jimchardy et @fabmartin86 battent les Colombiens Farah et Cabal 7/5, 6/4 devant un court Philippe-Chatrier séduit. Ils auront l'occasion samedi de succéder à @nmahut et @p2hugz ! #RG19 pic.twitter.com/BVC937nlGq