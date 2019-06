Djokovic: "Je joue pour faire l’histoire"

Qualifié pour les demi-finales des Internationaux de France – face à l’Autrichien Dominic Thiem - Novak Djokovic vise un deuxième sacre à Roland-Garros pour concrétiser son deuxième Grand Chelem personnel sur deux années, lui le tenant des titres à Wimbledon, à l’US Open et à l’Open d’Australie.

Le Serbe n’en fait pas mystère: il carbure aujourd’hui à la gloire et à l’histoire. "Faire l’histoire du tennis joue désormais un grand rôle dans ma carrière, je le ressens de plus en plus, souffle le n°1 mondial. C’est ma plus grande source de motivation et il n’y a pas de meilleure manière de le faire qu’en jouant les tournois du Grand Chelem et en gardant la place de n°1."

"C’est merveilleux de voir Roger et Rafa à ce même niveau, tous ensemble. Je crois qu’on puise tous notre force dans ces rendez-vous là. C’est ce qui compte le plus pour nous: de briller dans ces tournois", ajoute-t-il. Et de conclure quant au renouveau du tennis féminin sur la scène des Majeurs: "C’est une bonne chose de voir de nouveaux visages et je pense que les gens s’en réjouissent. J’espère que ce sera le cas aussi chez nous, chez les messieurs, mais après ma carrière…"